Analista no ve posible ni libertad de Cuevas ni unidad colorada

Esta semana, la defensa de Miguel Cuevas, como lo anunció el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, presentará una acción de inconstitucionalidad contra la orden de prisión del diputado, cuyo objetivo sería sentar un precedente para favorecer a todos los legisladores procesados.

El analista político Hugo Estigarribia apuntó que, si bien existen posibilidades de que la Corte dictamine a favor de la libertad de Cuevas, atendiendo a que el Artículo 191 de la Constitución Nacional, utilizado como argumento, indica que legisladores no podrán ser detenidos, la acción de inconstitucionalidad debería ser presentada contra el Código Procesal Penal y no solo contra la resolución por la cual se dictó la prisión.

“Si aplicamos el artículo constitucional, ningún legislador puede ir preso, pero como el Código Procesal Penal es el que se aplica y no fue declarado inconstitucional, entonces sí se puede dictar la prisión”, comentó.

Ante la versión de que existe un plan entre colorados y jueces para blanquear primero a Miguel Cuevas y luego a Ulises Quintana, Tomás Rivas y Javier Zacarías Irún, sirviéndose del Artículo 191, el analista opinó que no sería tarea fácil, primero porque los nuevos miembros de la Corte tienen un perfil más independiente de la política y segundo, porque considera que la unidad en el Partido Colorado podría no concretarse.

La unidad habría sido una condición de jueces y fiscales para obrar en favor de políticos.

“Una unidad como esta favorece la impunidad, ya sea de actores políticos o de la Justicia, estar unidos para que no caiga la persecución de la ley. La unidad entre figurones genera impunidad. Esperemos que no sea así. Igualmente, no veo fácil la unidad que se viene gestando con la operación cicatriz. Porque noto que el presidente Mario Abdo es consciente del costo político que podría tener para él, muy fuerte, la famosa foto con Horacio Cartes”, manifestó.

Estigarribia explicó que el líder de Honor Colorado fue golpeado por un proceso judicial, lo que le dejó debilitado, lo que está siendo observado por Abdo, pese a que la fuerza cartista en la Cámara de Diputados es necesaria para mantener la estabilidad y la gobernabilidad.