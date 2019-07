Analista dice que compras y fin de la prebenda deben ser prioridades

El analista económico Amílcar Ferreira resaltó el hecho de que sea el propio presidente Mario Abdo Benítez quien ponga el tema en la agenda, ya que esto transmite voluntad política al Legislativo y al Judicial para llevar adelante los procesos de transformación estructural.

A su criterio, generar eficiencia en las compras públicas y acabar con la vieja práctica de la prebenda política que saturó el aparato estatal son medidas claves para una reforma del gasto. A esto, agregó, deben sumarse los recortes de otros rubros donde son notorios el descontrol y la falta de resultados, como los viajes parlamentarios o el pago de haberes complementarios.

Señaló que esta clase de acuerdos entre poderes también es una señal positiva en pos del desarrollo, ya que significa, en teoría, recortar gastos que no producen resultados para redireccionarlos a sectores prioritarios como salud, educación, seguridad o infraestructura.

“Esta cumbre debe concluir en un acuerdo firmado donde se deje asentada la voluntad política, porque el tema del gasto es un reclamo que viene de hace tiempo y se acentuó en estos últimos meses con las discusiones sobre la reforma tributaria. Ahora, el siguiente paso es que los técnicos ya trabajen en el estudio de las medidas a ser aplicadas, si es posible, ya para el Presupuesto 2020”, expresó Ferreira.

Equilibrio. Para el presidente de la fundación Desarrollo en Democracia (Dende), Alberto Acosta Garbarino, este pacto para mejorar la calidad del gasto público da legitimidad al proceso de reforma impositiva que llevó adelante el Gobierno y que fue sancionado ya casi en su totalidad por el Congreso.

Remarcó que es importante que el Legislativo y el Judicial no perforen el orden fiscal con la aprobación de leyes sin financiamiento o con resoluciones que garantizan impunidad.

Resaltó que es muy difícil lograr un desarrollo sostenible en el tiempo sin un Estado que brinde mejores servicios y que invierta más. Esto, prosiguió, no solo se consigue generando ingresos adicionales, sino también controlando el uso de los recursos.

“El gasto es el tema más sensible en este momento. El Estado gasta mucho y mal, pero el Estado no es solo el Ejecutivo, es también el Legislativo y el Judicial. Entonces, ahí hay temas muy importantes por donde se puede empezar: las compras públicas, las cuestiones salariales y las políticas populistas que no tienen financiamiento. Son reformas que ya no pueden esperar”, finalizó Acosta Garbarino.