Ambos enfatizaron en que actualmente lo que más se ve en las diferentes plataformas virtuales es un discurso basado en insultos y que es implementado principalmente por usuarios que responden al sector cartista del Partido Colorado.

"Te das cuenta cómo cargan las redes sociales del discurso violento, agresivo, insultante, que tiene que ver con la campaña, la mayoría son los trolls (usuarios que publican mensajes provocativos con el fin de molestar, llamar la atención o boicotear una conversación), principalmente del cartismo, ellos tienen una red muy bien montada desde hace rato", analizó Bareiro.

Asimismo, sostuvo que esto ya está instalado en diversos espacios donde se genera algún debate político y consideró que también se basan en una doble campaña electoral, con la que incluso buscan posicionar al candidato a la presidencia Paraguayo Cubas, para restar votos a la Concertación Nacional.

"Creo que hacen una doble campaña, la de odio y la que es para posicionar a Payo Cubas, creo que son los trolls del cartismo los que están haciendo esa campaña, además de fanáticos propios de Cubas también", añadió.

En tanto, Ruiz Díaz advirtió que esa campaña puede terminar afectando al propio Partido Colorado, ya que esto puede terminar restando electores al mismo Peña, ante el hartazgo ciudadano.

"Ojo que puede ser un búmeran para el Partido Colorado también lo de Payo, porque se cree que el que no es colorado no va a robar votos colorados, y eso no es cierto, porque el hartazgo ciudadano no tiene color, entonces Payo también puede carcomer al voto colorado. Ellos apuestan a dividir a la oposición, pero Payo es un candidato trasversal", aseveró.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1645789179044044800 A pocos días de las elecciones, los cartistas "cargan las redes de discursos de violencia".



"Lo de Payo puede ser un búmeran para los colorados, el hartazgo no tiene color".



Escuchá el análisis político de los periodistas Luis Bareiro y Estela Ruiz Diaz.



Vía @AM_1080 pic.twitter.com/khFGUgykDA — Telefuturo (@Telefuturo) April 11, 2023

En cuanto al rol de los medios de comunicación, los comunicadores lamentaron que actualmente una gran cantidad de periodistas se volvieron parte de la campaña política, debido a que los propietarios de sus líneas editoriales justamente hacen parte de la política partidaria.

En tanto, Luis Bareiro enfatizó en que históricamente los periodistas cumplen un rol de contrapoder, ya que como voz del pueblo tienen la misión de denunciar las irregularidades o inacciones del Gobierno.

"Cuando se vienen las elecciones, hay un periodismo militante de un sector político que hace campaña. En la mayoría de los países, la posición lógica de la prensa siempre es un contrapoder, pero como en los últimos años hay gente que no hace periodismo, hay gente que hace campaña electoral", señaló.

No obstante, destacó que su postura es justamente a favor de la alternancia política, con miras a que el desarrollo y la democracia se consoliden como corresponde.

"Considero que es absolutamente necesaria la alternancia en el poder, creo que el Partido Colorado tiene que caer, sino no completamos nunca el proceso. En ningún país se consigue alcanzar el desarrollo ni se consolida la democracia si tenemos un partido en el poder durante años", afirmó, añadiendo que responsabiliza a la Asociación Nacional Republicana (ANR) por el "tipo de país" que actualmente tenemos.