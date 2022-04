Amplían impugnación contra candidatos liberales al TSJE

Los miembros del CM se reúnen esta mañana en sesión ordinaria para tratar, justamente, el pedido de impugnación que había sido presentado contra el ex legislador liberal, y que en la fecha es objeto de una ampliación.

NOTA. El escrito de ampliación al pedido de impugnación señala que el ex senador Ramírez no cumple el requisito establecido para ser miembro de un tribunal electoral que señala el hecho de no haber ocupado un cargo político partidario en los últimos dos años, y que Ramírez fue miembro del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hasta julio del 2021.

Este argumento también salpica a la senadora Alvarenga y al senador Buzarquis por también haber ocupado cargos políticos en el PLRA, según sostiene el pedido de impugnación.

El texto también señala que Ramírez no presentó copia autenticada de su matrícula profesional, ni la constancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no haber sido apercibido ni sancionado.

Los miembros del Consejo definirán hoy el asunto, y luego continuará el proceso con las audiencias públicas y el examen de conocimiento.