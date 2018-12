Amplían causales para juicio político a ministros del TSJE

Diputados de distintos partidos políticos promotores del juicio político a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, presentarán hoy una ampliación de las causales contra dos de los tres altos magistrados (Bestard y Ramírez Zambonini) por violación de los artículos 120, 229 y 256 de la Constitución. Es porque dictaron “la sentencia arbitraria” que habilitó a los ex presidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos a postularse como miembros del Senado pese a que la Constitución les reserva la función de senadores vitalicios.

Los legisladores sostienen que al habilitar a ambos ex mandatarios para la senaduría, los dos ministros no consideraron que la Constitución determina el destino político de quienes se han desempeñado como presidentes de nuestro país. “Conforme se desprende claramente del Art. 189, que establece que los señores Cartes Jara y Duarte Frutos, al no haber sido destituidos por juicio político y concluido su mandato constitucional, serán senadores vitalicios de la Nación. Este argumento fue soslayado por y su vigencia tiene una gran relevancia por lo que su falta de consideración amerita la procedencia de la ampliación del juicio político al violarse el artículo 256 de la CN y considerar que los miembros denunciados han pronunciado una sentencia contraria a la Constitución”, señalaron.

Indicaron asimismo que esta causal se da porque los ministros denunciados ignoraron los argumentos expuestos por diferentes sectores de la sociedad y partidos políticos para rechazar la impugnación planteada en tiempo y forma, y que si se tiene en cuenta la capacidad electoral pasiva se debieron interpretar correctamente las normas constitucionales.

Al respecto, una de las proyectistas, la encuentrista Kattya González dijo que existe un acuerdo de palabra para que recién tras el receso se trate el juicio político.