Amplían acusación a contralor por lavado y enriquecimiento ilícito

El diputado Hernán Rivas estuvo a cargo de la presentación de la propuesta y citó el enriquecimiento ilícito y lavado de dinero como motivos a sumar en el libelo acusatorio.

El legislador indicó que se debe luchar contra la corrupción y como diputados deben tener la mano firme ante este tipo de situaciones.

Causales para juicio politico al contralor Enrique Garcia.png

El patriaqueridista Sebastián Villarejo apoyó la moción y señaló que la Contraloría es una institución en crisis ante las graves acusaciones que pesan sobre García, y le solicitó al contralor que renuncie al cargo, debido a la falta de confianza que genera su gestión ante el ente encargado de controlar la cosa pública. “La ciudadanía no confía, hay extorsión a los intendentes (desde la Contraloría) y los diputados lo sabemos bien”, aseguró.

La propuesta de la bancada de Honor Colorado generó un largo debate y el también cartista Tadeo Rojas manifestó que es un momento importante para sentar una posición. Calificó de lamentable que el responsable de un organismo que debe ser contralor sea acusado de manera permanente. “Está investigado por la Fiscalía, hay que solicitar celeridad sobre el caso. No podemos ser cómplices”, enfatizó.

Indicó que debe ser señal de alerta para los senadores que tienen en su poder definir el proceso de juicio político. Dijo que “cuando les conviene en el Senado se apuran en reunirse para tratar los temas, pero no un juicio político”, criticó.

Buscaron embarrar. La Cámara de Diputados aprobó en marzo de 2018 el juicio político a García. Recién en julio de ese año remitió el documento al Senado y desde ese entonces está en espera de que el proceso culmine.

Los liberales Sergio Rojas y Rodrigo Blanco buscaron la manera de embarrar la cancha y mencionaron la falta de reglamentación del juicio político y que esto lleva a que no culminen los procesos.

Rojas incluso propuso que se le “intimide” a los senadores a que traten el juicio político en 30 días y que de no ser así, desde Diputados se retire la acusación. De esta manera no correrían los juicios pendientes.

Esta propuesta fue rechazada por la mayoría, ya que también involucraba el juicio político al ministro de la Corte, César Garay Zuccolillo.

Al respecto la encuentrista Kattya González dijo que la propuesta de Rojas era “audaz, pero peligroso”, y no les corresponde intimidar a los senadores.

En el mismo sentido habló el colorado Ramón Romero Roa, quien apuntó que no es prudente trasladar responsabilidades a otros. “Hagamos nuestra tarea, lo que nos corresponde. Si el Senado no cumple su rol, allá ellos. Exhortar al Senado no va a tener fuerza porque no hay imposición de la ley. Y en este caso sería mezclar las cosas”, acotó.

Las causales por las que iniciaron el enjuiciamiento a García incluye la comisión de delitos, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios a allegados y tráfico de influencias. De hecho, García fue imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Los antecedentes se remiten al conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde él se desempeñaba como asesor jurídico, antes de ser contralor.