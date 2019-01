América se divide ante un Nicolás Maduro blindado en la presidencia

Varios fueron los cruces de palabras que Maduro ha sostenido con aquellos que no lo reconocerán como mandatario para un nuevo periodo presidencial (2019-2025).

El más reciente con el Grupo de Lima, integrado por 14 países que en una declaración conjunta, a excepción de México, manifestaron su rechazo e instaron al gobernante a no tomar posesión presidencial y respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía instaron al mandatario venezolano a que no asuma la presidencia hoy, por considerar que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad.

Esa postura evidencia además la gran preocupación de esos países ante una crisis política, social y humanitaria que ha generado el éxodo de 2,5 millones de venezolanos.

Según el internacionalista Miguel Andrés Fierro, la decisión del bloque significa que le suprime legitimidad frente a sus vecinos, y demás países asociados del hemisferio, lo que además podría llevar a que tomen medidas como el retiro de sus embajadas y consulados.

Ante la petición, Maduro inició un rifirrafe de acusaciones a varios gobernantes de planear un atentado golpista, como el Gobierno en Colombia de Iván Duque a quien tildó de impopular y llamó pelele de EEUU.

El mandatario venezolano advirtió que su Gobierno dará respuesta recíproca y oportuna a los países e instituciones que no reconozcan su nuevo mandato de 6 años por el que será investido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aseguró que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobiernos del mundo.

Los países del Grupo de Lima están dirigidos por sectores de la extrema derecha y sus gobiernos son impopulares y satélites del imperialismo estadounidense, consideró. Más allá de América, la Unión Europea pidió nuevas elecciones presidenciales al no reconocer los comicios en los que se impuso Maduro.

Emplaza al Grupo de Lima a rectificar su postura

El presidente Nicolás Maduro advirtió ayer al Grupo de Lima que tomará duras medidas diplomáticas si no rectifica su posición sobre Venezuela en 48 horas, en la víspera de asumir un nuevo mandato de 6 años, cuya legitimidad no reconoce ese bloque. “Se entregó a todos los gobiernos del cartel de Lima una nota de protesta donde les exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el Gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas”, sentenció Maduro. El mandatario consideró inaceptable la declaración emitida el viernes por el Grupo de Lima, con apoyo de EEUU, en la que le pidió no aferrarse a la presidencia y transferir el poder al Parlamento.