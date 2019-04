Amenazan a fiscales por imputar al parlamentario Zacarías Irún

Los fiscales anticorrupción René Fernández y Josefina Aghemo mencionaron que recibieron una “advertencia” por parte de terceras personas para que tomen precauciones sobre su seguridad personal y familiar por imputar al legislador cartista Ernesto Javier Zacarías Irún y a su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod, por hechos de corrupción.

Los intervinientes habían imputado al senador el 11 de marzo pasado por lesión de confianza por incitar entre los años 2014 y 2018 a funcionarios de la Comuna de Ciudad del Este a pagar con dinero del Municipio publicidad de la Gobernación, campañas políticas, como así también la producción de programas de entretenimiento y de tinte político. Esto aprovechándose de que su esposa McLeod, en su carácter de intendenta, lo nombró como asesor ad honorem.

El fiscal Fernández, incluso, fue recusado días pasados en dicha causa por parte de su cuñada Noris Amira Pedrozo, quien fue contratada para dicho fin. La letrada alegó parentesco. La fiscala general Sandra Quiñónez aún no resolvió sobre el incidente dilatorio.

Cabe destacar que el representante fiscal tiene un largo historial de recusaciones, que lo convierten en uno de los investigadores más temidos por políticos que están en la mira de la Justicia.

Uno de los primeros en apartarlo de una causa fue el senador Víctor Bogado, que a través de sus abogados señaló que existía una supuesta parcialidad manifiesta por parte del investigador. Por dicha causa incluso el senador Enrique Bacchetta había lanzado una velada amenaza contra Fernández y otros fiscales, por haber imputado y solicitado el desafuero de su correligionario Bogado.

También decidieron apartar a Fernández de sus procesos penales, el ex senador Óscar González Daher y el ex ministro del Interior Rafael Filizzola. En tanto se encuentra investigando a Darío Messer, “hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes, por lavado de dinero y asociación criminal. Organismos de Inteligencia recomiendan siempre a los fiscales que tomen los recaudos.