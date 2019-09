Ameliano goleó y sigue de cerca al Lechuguero

Estadio: Roque Battilana, de Recoleta (local Spvo. Ameliano). Árbitro: Gustavo Cáceres. Líneas: Lorenzo Giménez y Rubén Dávalos. Goles: 34’ y 60’ Alfredo Mazacotte, 81’ Marco Caballero y 91 Rodrigo Báez (SA). Amonestados: 6’ Elías Sarquis, 25’ Juan Duarte, 44’ Marcelo Riquelme, 65’ Enzo Morel y 89’ Junior Balbuena (SA); 25’ Agustín Vera y 29’ Ángel Martínez (SL). Recaudación: G. 1.050.000 por 70 pagantes.

Otros resultados: General Caballero de Zeballos Cué 0 Pilcomayo 1, 3 de Noviembre 1 Colegiales 1 y Atlántida 0 Martín Ledesma 0.

Hoy: 24 de Setiembre de Areguá vs. Tacuary, en el Próculo Cortázar de Areguá; Cristóbal Colón de Ñemby vs. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar en el Pablo Patricio Bogarín de Ñemby, 3 de Febrero de Ricardo Brugada vs. Atlético Tembetary en el 3 de Febrero de la Chacarita, Capitán Figari vs. Presidente Hayes, en el Juan Ruiz Díaz de Lambaré (todos a partir de las 15.00).

Posiciones: 29 de Setiembre 42, Sportivo Ameliano 41, Tacuary 38, Tembetary 37, 24 de Setiembre 35, Cristóbal Colón de Ñemby 32, Atlántida 29, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 28, Colegiales 27, Martín Ledesma 26, Recoleta y 3 de Febrero RB 25, 3 de Noviembre 21, Presidente Hayes, General Caballero ZC y Sportivo Limpeño 20, Pilcomayo 18 y Capitán Figari 17 puntos.



Primera B