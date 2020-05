Ámbito Mundial

Latinoamérica

90% de informales en riesgo de pobreza

Un 90% de los trabajadores informales en Latinoamérica (140 de 158 millones) estarían en situación de pobreza relativa a causa de la crisis del Covid-19, es decir, percibir menos del 50% de los ingresos medios nacionales, según alertó ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un informe del ente que analiza el impacto de la crisis sanitaria en la economía informal mundial (aquella fuera del control estatal y no fiscalizada) muestra a Latinoamérica, donde un 53% de sus obreros dependen de este tipo de empleos, como una de las regiones más golpeadas. En esta crisis, vendedores ambulantes, empleadas domésticas, taxistas y otros obreros informales perdieron sus medios de sustento, según la OIT. EFE



Italia

Autorizan las misas a partir del 18 de mayo

La Iglesia Católica y el Gobierno italiano firmaron ayer un acuerdo para la celebración de misas a partir del 18 de mayo, tras ser prohibidas a inicios de marzo por la pandemia de coronavirus. Los creyentes podrán asistir pero con la condición de usar mascarilla, respetar las distancias y no hacer uso del agua bendita. El acuerdo entre la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y el Estado fue aprobado también por el comité de expertos que asesora al Gobierno, los cuales habían equiparado las misas, los bautismos y las bodas a un partido de fútbol por el nivel de propagación del virus. La distribución individual de la comunión, uno de los momentos de mayor acercamiento entre cura y fieles, se hará sin contacto directo. AFP



EEUU

Alertan sobre fiestas para contagiarse

Las autoridades del estado estadounidense de Washington alertaron sobre unas supuestas “fiestas Covid-19” en la que los asistentes buscan contraer el virus intencionalmente para hacerse inmunes. “Reunirse en grupos en medio de esta pandemia puede ser muy peligroso y pone a la gente en un mayor riesgo de hospitalización e incluso de muerte”, advirtió John Wiesman, secretario de salud del estado. “Se desconoce aún si las personas que se recuperan del Covid-19 quedan inmunes a largo plazo”, añadió. “Aún hay mucho que no sabemos sobre este virus, incluyendo cualquier problema de salud a largo plazo que pueda dejar la infección”. Su comentario llegó luego del anuncio de fiestas en Seattle para contagiarse del virus. AFP