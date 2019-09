Ámbito Mundial

Brasil

Primera condena por el desastre de Vale

La Justicia brasileña condenó ayer en primera instancia a Vale a indemnizar con cerca de 3 millones de dólares a los familiares de 3 fallecidos, entre ellos una embarazada, por la trágica rotura en enero del dique de Brumadinho, en la primera condena individual contra la minera. “En la primera sentencia por un recurso individual contra Vale, el juez Rodrigo Heleno Chaves determinó que la minera indemnice con 11,875 millones de reales (USD 2,85 millones al cambio actual) a los familiares de dos hermanos y de una mujer embarazada fallecidos en la tragedia”, informó el Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG). El gigante minero no está obligado a pagar ahora (la indemnización), pues puede apelar en segunda instancia. AFP



Venezuela

Guaidó acusa a Cabello de boicot

El líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolano, Juan Guaidó, afirmó ayer que el dirigente oficialista Diosdado Cabello ha saboteado la mesa de diálogo del chavismo y la minoría opositora. “Entiendo que Cabello le saboteó su acuerdo entre ellos”, dijo al referirse a la prometida reincorporación inmediata del oficialismo al Parlamento, que estaba incluido entre los acuerdos parciales que firmaron el oficialismo y un sector minoriario opositor, un retorno que no se produjo esta semana. En un acto realizado por el llamado Frente Amplio Venezuela Libre, Guaidó desestimó el alcance de la llamada mesa de diálogo nacional que calificó como un acuerdo entre ellos y que, según él, lo incumplieron en menos de 24 horas. EFE



Francia

OCDE advierte sobre un freno económico

La OCDE hizo ayer una contundente llamada a los dirigentes mundiales para que pongan fin a la guerra comercial e impulsen el crecimiento para frenar la ralentización, que se verá reflejada en 2019 con los niveles de crecimiento más bajos desde la crisis de 2008-2009. “Todos los riesgos que observamos nos llevan a un terreno peligroso para el crecimiento, pero también para el empleo”, advirtió Laurence Boone, economista jefa de la OCDE, durante la presentación de las previsiones de crecimiento para la economía mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que revisa sus datos 4 veces al año, prevé para 2019 el crecimiento mundial de 2,9% y al 3% en 2020. EFE