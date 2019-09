Ámbito Mundial

Perú

Keiko Fujimori fue internada en clínica

Un cuadro de hipertensión y dolor en el pecho y la cabeza fueron los síntomas que motivaron el traslado de Keiko Fujimori, la líder de la oposición en Perú, a una clínica desde la cárcel donde permanece en prisión preventiva desde finales de octubre del año pasado. Tras visitar a su clienta en el centro médico, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, explicó ayer que la líder del partido fujimorista Fuerza Popular fue hospitalizada el sábado por una crisis de hipertensión que sufrió el viernes. La letrada detalló que Fujimori padece estos síntomas desde hace al menos 2 semanas, pero los médicos de la prisión solo determinaron hospitalizarla al ver que no presentaba mejorías. El pronóstico de Fujimori es reservado y requiere una evaluación urgente. EFE



EEUU

Fallece Ric Ocasek, líder de The Cars

El cantante y líder de la banda de new wave The Cars, Ric Ocasek, fue hallado muerto en su departamento en Manhatan, Nueva York.

Según la policía, ellos llegaron hasta la casa del músico respondiendo a una llamada y lo hallaron inconsciente en su cama y lo declararon muerto en el lugar.

Se desconocen los motivos de su muerte y de acuerdo a los datos la persona que lo halló y llamó a la policía pidiendo la presencia de ellos fue su esposa.

Ocasek inició la banda The Cars en la década del 70 y se volvió famosa con la canción .

Tras los éxitos, los integrantes del grupo de new wave se separaron en 1988 y se volvieron a reunir en el 2010 para grabar su último disco.



Gran Bretaña

Liberarnos de las esposas de la UE

El primer ministro, Boris Johnson, asegura que el Reino Unido se liberará de las esposas de la Unión Europea (UE) como hace el personaje El increíble Hulk si no hay acuerdo para el 31 de octubre, en una entrevista publicada ayer por Mail on Sunday. “Cuanto más se enfada, más fuerte se hace Hulk”, advierte el líder conservador, que hoy se reúne con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para tratar de consensuar un acuerdo bilateral para la salida de este país del bloque. Johnson mantiene que el Reino Unido emulará al científico Bruce Banner, que se transforma en un forzudo gigante verde cuando entra en cólera. “Aunque Banner esté amarrado con esposas, cuando se le provoca explota y las rompe”, recuerda. EFE