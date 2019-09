Ámbito Mundial

Brasil

Dengue mató a 591 personas este año

Al menos 591 personas fallecieron por dengue en Brasil desde enero hasta el 24 de agosto de este año, el cuádruple que en el mismo periodo de 2018, informó ayer miércoles el Ministerio de Salud, que examina otras 486 muertes sospechosas. Los casos diagnosticados de dengue en el país se multiplicaron por siete en ese periodo, 1,4 millones de frente a 205.791 del año pasado (+599,5%). En el 2018 se registraron 141 decesos. A pesar del incremento, la incidencia del dengue –una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito – se mantiene por debajo de los 1,7 millones de casos y las 986 muertes registrados en todo 2015, la marca más alta de la serie histórica iniciada en 1998. AFP



Argentina

Piden debate entre los vicepresidentes

La coalición oficialista Juntos el Cambio solicitó ayer a la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina que organice un debate entre los candidatos a la Vicepresidencia, lo que implicaría la participación de la ex presidenta Cristina Fernández, informaron fuentes oficiales. La petición, firmada por el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, busca un debate que la ley electoral no establece como obligatorio y desde la CNE afirmaron que solo se organizará si todos los candidatos expresan su deseo de hacerlo. “Por ley la Cámara no está obligada a organizar el debate a vicepresidente, la obligación es para organizar el debate a presidente”, manifestó un portavoz de la CNE. EFE



EEUU

Trump levantaría sanciones a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó ayer miércoles un eventual levantamiento de las sanciones a Irán para allanar el camino hacia un encuentro con su homólogo iraní, Hassan Rohani. Ávido de apretones de manos históricos y por adentrarse en lugares donde sus predecesores nunca fueron –como sus cumbres con el líder norcoreano, Kim Jong Un– el inquilino de la Casa Blanca sopesa desde principios de setiembre un encuentro cara a cara con el presidente iraní. “Todo es posible”, respondió a principios de la semana pasada cuando le preguntaron sobre un posible encuentro en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, a finales de setiembre. AFP