Ámbito Mundial

Japón

Fuerte tifón deja decenas de heridos

Decenas de heridos, casi 900.000 hogares sin luz y graves trastornos en el transporte público ha causado un tifón que castigó a primera de hoy la costa central de Japón, incluida Tokio, según distintos informes de medios locales. El tifón Faxai se formó en el Pacífico y tocó tierra en la región de Chiba, al noreste de Tokio, hacia las 05.00 hora local. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el decimoquinto tifón de la temporada registraba vientos con una velocidad máxima de 144 kilómetros por hora y rachas de 216 km/h, en dirección nordeste, alejándose otra vez hacia el Pacífico, a unos 30 km/h, tras impactar en la costa oriental de la mayor isla de Japón. El tifón obligó a cancelar 138 vuelos hasta esta mañana EFE



Reino Unido

Johnson mantiene postura sobre brexit

El primer ministro británico Boris Johnson se mantenía firme en su intención de salir de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo, a pesar de la dimisión el sábado de uno de los pesos pesados de su gobierno, la ministra Amber Rudd. Esta renuncia es un duro golpe para Johnson, que ya no tiene la mayoría en el parlamento y cuya estrategia sobre el Brexit fue bloqueada. Los diputados y después los Lores aprobaron una propuesta de ley que lo obliga a aplazar tres meses la fecha del Brexit, prevista para el 31 de octubre, si no logra un acuerdo de divorcio con la UE antes del 19 de octubre. "Me niego a aceptar este aplazamiento inútil (...)", escribió Johnson el domingo. AFP



China

Exportación cae por aranceles de EEUU

Después de que China y EEUU anunciaran nuevas negociaciones comerciales, Pekín informó este domingo de una caída de sus exportaciones en agosto, tras un alza sorpresa en julio. Las exportaciones del gigante asiático a EEUU, uno de los pilares de su economía, se redujeron un 1% en agosto respecto al mismo mes del año pasado, según datos oficiales, después de que en julio aumentaran un 3,3% pese al incremento de los aranceles. El ritmo de las importaciones continuó reduciéndose, hasta el 5,6% interanual, la misma cifra que en julio, lo que refleja la frágil demanda interna. El 1 de septiembre EEUU anunció nuevos aranceles a los productos chinos. AFP