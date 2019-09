Ámbito Mundial

Reino Unido

Llevarían al premier ante la Justicia

La oposición británica sopesa si acude a la Justicia en caso de que el primer ministro del Reino Unido, el conservador Boris Johnson, se niegue a solicitar a la Unión Europea (UE) una prórroga del brexit, como establece una nueva ley. Ante el temor de que Johnson no acate la nueva legislación, lo que implicaría que podría ser procesado, algunos diputados de la oposición, incluidos conservadores rebeldes furiosos con la estrategia de Johnson, preparan medidas legales. El jefe del Gobierno ha dejado claro que preferiría “estar muerto en una zanja” antes que pedir un retraso de la salida de la UE, fijada para este 31 de octubre, en caso de que no haya un acuerdo entre Londres y Bruselas para el 19 de ese mes. EFE



Irán

Teherán aumenta producción de uranio

La Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI) anunció este sábado que ha puesto en marcha centrifugadoras avanzadas para aumentar sus reservas de uranio enriquecido, en el tercer paso de su reducción de compromisos del acuerdo nuclear de 2015. Se trata de 20 centrifugadoras IR-4 y de 20 IR-6, según detalló en rueda de prensa el portavoz de la AEAI, Behruz Kamalvandí, quien insistió en que Irán tiene derecho a reducir sus compromisos, debido a que la otra parte del acuerdo nuclear no está cumpliendo con sus obligaciones. El secretario de Estado de Defensa de EEUU, Mark Esper, dijo en París no estar sorprendido por el anuncio. porque Irán “ha violado los acuerdos nucleares durante muchos años”. EFE



Hong Kong

Oposición toma los centros comerciales

Los manifestantes de Hong Kong cambiaron ayer el aeropuerto por los centros comerciales de la ciudad, después de que fracasara un plan para paralizar las operaciones en el aeródromo mediante una protesta camuflada. El objetivo final era obligar al Gobierno de Hong Kong a aceptar las exigencias populares del actual movimiento de protesta antigubernamental, que incluyen el establecimiento de un órgano independiente que investigue la supuesta brutalidad policial y la introducción del sufragio universal. A última hora de la tarde local, la tensión se incrementó en centros comerciales de diferentes partes de la ciudad, y, según diversas informaciones, al menos una persona fue detenida. EFE