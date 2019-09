Ámbito Mundial

Reino Unido

Continuará bloqueo al primer ministro

Los partidos de la oposición en el Reino Unido acordaron que continuarán bloqueando el adelanto electoral que reclama el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson que necesita el respaldo de dos tercios de la Cámara de los Comunes para avanzar unas elecciones, un beneplácito que ya le fue negado el miércoles. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, afirmó que daría su visto bueno a unas elecciones una vez que la ley para impedir un brexit sin acuerdo recibiera la firma de la reina Isabel II. Esa legislación fue ratificada ayer y quedó lista para entrar en vigor el lunes, pero los laboristas han decidido variar su estrategia y sumarse en cambio a una alianza para vetar unos comicios. EFE



EEUU

Trump: “China se come los aranceles”

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer que los costos de su prolongada guerra comercial con China estaban afectando directamente al gigante asiático. Las dos economías más grandes del mundo están enfrentadas desde hace más de un año en una tensa pelea que supuso aranceles mutuos, que se intensificó el 1 de setiembre cuando ambas partes se impusieron nuevos gravámenes sobre bienes por valor de cientos de miles de millones de dólares. "China se está comiendo los aranceles", dijo Trump en Twitter, repitiendo su afirmación de que tasas arancelarias más altas significan que Washington recaudó miles de millones de dólares de la economía asiática, y no así los importadores estadounidenses. AFP



México

Cae 56% el flujo migratorio a EEUU

México ha frenado el 56% del flujo irregular de migrantes hacia Estados Unidos desde mayo, dijo el canciller Marcelo Ebrard, quien revisará la semana próxima en Washington los compromisos alcanzados después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles. El canciller mexicano se entrevistará en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, para dar seguimiento a una serie de compromisos acordados el 7 de junio pasado. "México seguirá esa estrategia. No espero que haya una amenaza arancelaria porque hay una reducción del 56%" en aprehensiones de migrantes” , declaró Ebrard en la conferencia de prensa. AFP