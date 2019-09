Ámbito Mundial

Uruguay

Tumor del presidente no es operable

El tumor pulmonar maligno que tiene el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez no es operable, informó ayer el local semanario Búsqueda, citando fuentes médicas y políticas. Según la publicación, el tumor maligno que aqueja a Vázquez tiene metástasis e inicialmente se encuentra fuera de oportunidad quirúrgica curativa. Oficialmente, desde Presidencia de la República, se informó que Vázquez inició un tratamiento de radiocirugía sobre su lesión pulmonar y que seguirá realizando sus labores de gobierno de manera habitual. Vázquez comunicó él mismo su enfermedad en una declaración a la prensa y en una entrevista posterior dijo que terminará su mandato, que concluye el 1 de marzo cuando asuma un nuevo presidente. AFP



Perú

Acusan a Bolsonaro de los incendios

El juez Duberlí Rodríguez, presidente la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial de Perú, señaló ayer al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el autor intelectual de los recientes incendios que arrasaron con miles de hectáreas en el territorio amazónico de ese país. Durante la primera jornada del tercer Congreso Internacional de Justicia Ambiental, Rodríguez sostuvo que los Gobiernos de EEUU y Brasil no tienen interés en defender el medioambiente. Asimismo, indicó que en el mundo existen grandes intereses económicos que conspiran contra la protección de los espacios naturales. De igual modo, el juez peruano Francisco Távara expresó su preocupación por la dramática situación que ocurre con los incendios en Brasil, Paraguay y Bolivia. EFE



China

Pekín y Washington se reúnen en octubre

A pesar de que China y EEUU se siguen aplicando aranceles punitivos, el gobierno de Pekín anunció ayer nuevas negociaciones en octubre, en un contexto en que la guerra comercial ya empieza a afectar a ambas economías. El anuncio dio un respiro a los mercados bursátiles en Asia. El principal negociador chino, Liu He, se reunió con el representante estadounidense par el Comercio, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó el ministro chino de Comercio. La reunión llega cinco días después de la entrada en vigor de nuevas aranceles mutuos. Estados Unidos aplicará antes de mediados de diciembre aranceles a la casi totalidad de sus intercambios comerciales con China. AFP