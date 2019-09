Ámbito Mundial

Honduras

Ex primera dama irá 58 años a prisión

La ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla fue sentenciada ayer a 58 años de prisión por un tribunal anticorrupción que la encontró culpable de fraude y apropiación indebida de fondos públicos durante el Gobierno de su esposo, Porfirio Lobo (2010-2014). El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, informó que el tribunal notificó la sentencia después que Bonilla, de 52 años, fuera declarada culpable de los delitos el 20 de agosto. Según la normativa hondureña, la defensa de la ex primera dama tiene 20 días para apelar la sentencia. Bonilla fue detenida el 28 de febrero de 2018 y desde entonces está presa en una cárcel de mujeres en Támara. Lobo acusa al actual presidente Juan Orlando Hernández de inducir a los juzgados a condenar a su esposa. AFP



Colombia

Disidencia de FARC crea un movimiento

La disidencia de las FARC liderada por el ex número dos de la ex guerrilla, Iván Márquez, anunció en un video divulgado ayer la creación de una organización política clandestina que se suma a su nueva rebelión armada en Colombia. En un video publicado en YouTube, Márquez, ex jefe negociador rebelde en los diálogos que condujeron a la firma de la paz en 2016 en Cuba, proclamó el nacimiento del “Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia”, que tendrá un funcionamiento clandestino, señaló. “Los integrantes del nuevo movimiento tendrán una actividad dentro del sector social donde vivan, trabajen o estudien, sin que sea de público conocimiento su pertenencia política”, agregó. AFP



Guatemala

Estado de sitio por crimen a militares

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decretó ayer estado de sitio en varios poblados del país, tras una emboscada de presuntos narcotraficantes a militares que dejó tres muertos, dos desaparecidos y tres heridos. En consejo de ministros, Morales decretó la medida que restringe varios derechos constitucionales en 20 municipios del nororiente del país, según anunció en un mensaje divulgado por el canal de televisión estatal. La emboscada ocurrió en el poblado caribeño de El Estor, mientras la unidad militar acudía a investigar el aterrizaje de una aeronave en una pista clandestina, dijo Óscar Pérez, vocero del Ejército. Pérez precisó que 3 militares fueron asesinados, 2 están desaparecidos, 3 resultaron heridos y 1 salió ileso. AFP