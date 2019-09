Ámbito Mundial

China

Pekín denuncia a EEUU ante la OMC

China anunció ayer una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la entrada en vigor, el domingo en Estados Unidos, de nuevos aranceles a productos chinos, sobre un monto en importaciones anuales de miles de millones de dólares. “Estos aranceles estadounidenses violan gravemente el consenso al que llegaron los jefes de Estado de nuestros dos países en Osaka” (Japón) a fines de junio durante la Cumbre del G20, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado en su sitio internet. “China está muy descontenta y se opone de forma resuelta a ello. De conformidad con las normas de la OMC, protegerá con firmeza sus derechos e intereses legítimos”, agrega el texto. AFP



Colombia

Partido de FARC pide no retomar armas

El partido FARC pidió ayer a sus antiguas tropas guerrilleras no retomar las armas, luego de que ex comandantes se apartaron del pacto de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. El presidente del partido surgido de los acuerdos de paz, Rodrigo Londoño, invitó a los que puedan sentirse tentados por los cantos de sirena de los desertores de la paz a que piensen, mediten, analicen muy bien la realidad antes de decidirse a seguir semejante equivocación. En una circular dirigida a los militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Londoño, conocido durante la conflagración como Timochenko, dijo que el partido condena y se aparta de la retoma de las armas. AFP



EEUU

Excursión de buceo termina en tragedia

El hundimiento de un barco de excursiones de buceo tras prenderse fuego en la costa de California dejaba ayer 8 muertos y 26 desaparecidos. Un total de 38 personas se encontraban a bordo, pero 5 de ellos, miembros de la tripulación, pudieron abandonar el buque y ser rescatados por otra embarcación, informó la Guarda Costera. El barco “Concepción”, de 22 metros de eslora, se hundió cuando los bomberos intentaban extinguir el fuego y ahora está a 20 metros de profundidad y a otros tantos de la costa de la isla de Santa Cruz, frente a Santa Bárbara, su puerto de origen. Solo una parte de la proa sobresale en la superficie, según los guardacostas, que temían no encontrar más supervivientes del naufragio. AFP