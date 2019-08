Ámbito Mundial

Argentina

Boudou condenado a 3 años en suspenso

Amado Boudou, el ex vicepresidente de Cristina Fernández, fue condenado en suspenso ayer a 3 años de prisión por adulterar papeles de un auto que vendió y fue absuelto en otra causa por una compra de vehículos oficiales. El fallo fue dictado por un tribunal de alzada. Otra cámara federal había confirmado el 17 de julio una sentencia contra el ex funcionario a 5 años y 10 meses de cárcel, al ser hallado culpable de negociaciones incompatibles con la función pública. La pena de tres años recibida por Boudou no es de cumplimiento efectivo mientras se ajuste a ciertas condiciones. Antes de ser leída la sentencia, el ex vice tomó la palabra y dijo: “Soy inocente. Estas causas muestran cómo se utiliza a la Justicia para perseguir a alguien”. AFP



EEUU

Georgia se declara en emergencia

Georgia declaró ayer el estado de emergencia, un día después que su vecino Florida, ante la inminente llegada el fin de semana de Dorian como un huracán de gran intensidad a un punto aún indeterminado del sureste de EEUU, informó la gobernación. “Quiero urgir a nuestros ciudadanos a que estén listos para movilizarse muy rápidamente”, dijo el gobernador Kemp, al firmar 2 órdenes ejecutivas declarando emergencia en 12 condados de la costa. “Todavía no sabemos mucho sobre la trayectoria de la tormenta”. El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer que cancelará el viaje que tenía previsto a Polonia por la amenaza del huracán Dorian que se acerca a las costas de Florida, en el sureste del país. AFP



China

Relevan tropas en Hong Kong

El ejército chino envió este jueves tropas a Hong Kong para una rotación que califica de rutinaria, dos días antes de una manifestación que fue prohibida por la policía bajo el argumento de que podría degenerar en violencia. Decenas de camiones y vehículos blindados transportaron durante la noche a soldados desde China continental hasta la región administrativa especial de Hong Kong, según imágenes difundidas por la televisión estatal china. Se trata de una “rotación anual normal” de las tropas del Ejército Popular de Liberación, indicó la agencia Xinhua. El ejército chino cuenta con varios miles de soldados en Hong Kong desde la retrocesión de la ex colonia británica a China en 1997. AFP