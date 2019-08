Ámbito Mundial

Brasil

Anulan condena a ex titular de Petrobras

El Tribunal Federal Supremo de Brasil (STF) anuló ayer la condena por corrupción interpuesta por el ex juez Sergio Moro contra el ex presidente de la petrolera estatal Petrobras Aldemir Bendine en el marco de la operación Lava Jato. Por 3 votos a 1, la segunda sala de la máxima corte del país anuló por primera vez una condena proferida por Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Bendine, quien presidió Petrobras entre 2015 y 2016, fue condenado en 2018 por Moro a 11 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero al considerar probado que el ejecutivo recibió 730.000 dólares en sobornos de la empresa Odebrecht para facilitar contratos entre la constructora y la petrolera estatal. EFE



España

Caos e inundaciones tras fuertes lluvias

Las tormentas y fuertes lluvias registradas en España estos últimos días afectaron principalmente el archipiélago de Baleares, con inundaciones en Mallorca, que sigue en alerta naranja, tras las riadas en la región de Madrid. Las lluvias más intensas cayeron en la isla de Mallorca, donde los servicios de emergencia registraron 134 incidentes ayer, en particular inundaciones de viviendas y de carreteras, así como caídas de árboles causadas por los vientos. En solo una hora, cayeron 96,8 litros de agua por metro cuadrado en Santanyí y 53,7 en el aeropuerto de Ibiza, donde algunos vuelos se vieron perturbados. El hospital de Arganda del Rey, se vio además inundado, lo que afectó el quirófano y la sala de partos. AFP



Ciudad del Vaticano

Primera ordenación episcopal en China

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó ayer que Antonio Yao Shun fue ordenado obispo de Jining el lunes, en una ceremonia que supone la primera consagración episcopal desde el acuerdo histórico que firmaron en 2018 el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos. “Puedo confirmar que monseñor Antonio Yao Shun, quien fue consagrado obispo de Jining/Wulanchabu, recibió el mandato papal y fue declarado obispo ordenante durante la ceremonia del 26 de agosto de 2019”, dijo Bruni. “La ordenación episcopal de monseñor Antonio Yao es la primera que se produce en el marco del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular de China, firmado en Pekín, el 22 de setiembre de 2018”, añadió. EFE