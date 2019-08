Ámbito Mundial

Argentina

Rechazan suspender un juicio a Cristina

La Justicia argentina rechazó ayer suspender el juicio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 12 acusados en una causa por presunta irregularidades en la concesión de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires desestimó todos los planteos que esgrimió la defensa para la suspensión del juicio al considerar que no tienen sustento fáctico y contienen razones infundadas. El caso se centra en supuestas irregularidades durante los gobiernos kirchneristas en la adjudicación a Lázaro Báez, empresario cercano al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, de medio centenar de obras públicas viales por valor de alrededor de 807 millones de dólares en Santa Cruz. EFE



EEUU

Demandan a Trump por plan a migrantes

Una coalición de 20 estados en EEUU anunciaron ayer una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por oponerse al plan que busca derogar un acuerdo que limita a 20 días el tiempo que un niño migrante puede estar detenido. “Con esta norma, el Gobierno está allanando la vía para que ICE (Servicio de Inmigración de EEUU) encarcele a niños inocentes por periodos de tiempo indefinidos”, dijo Maura Healey, la fiscala general de Masachusets, que junto con California lidera la iniciativa. En la demanda también participan Conecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia. AFP



China

Piden diálogo y calma en Hong Kong

Tras un turbulento fin de semana de gas lacrimógeno, cócteles molotov, cañones de agua y –por primera vez– un disparo de advertencia al aire, varios sectores de la sociedad hongkonesa sugirieron ayer algunas medidas para una salida viable a la situación. El activista Benny Tai, uno de los principales actores de la Revolución de los Paraguas de 2014, propuso una vuelta de tuerca a la demanda de los manifestantes de una amnistía para los arrestados: una amnistía que englobe también a los policías que hayan abusado de su poder. Tai dijo que esta iniciativa podría sentar las bases para una salida dialogada a la situación que atormenta a la región, y que no es justo culpar por completo a los agentes del aumento de la violencia. EFE