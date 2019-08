Ámbito Mundial

Uruguay

El cáncer no frena a Tabaré Vázquez

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, encabezará hoy el Consejo de Ministros que se llevará a cabo en la Torre Ejecutiva de Montevideo. Este hecho se dará dos días después de que el mandatario abandonara el centro de salud en el que se encontraba desde el jueves y en el que se le practicó una biopsia, que confirmó que tiene un tumor maligno en el pulmón. Vázquez salió de la Asociación Española y aseguró a los medios de prensa que estaban en el lugar y entre los que se encontraba Efe que se sentía “espectacularmente bien”. El mandatario señaló, además, que de ahora en adelante comenzará a hacerse “exámenes complementarios” para ver qué tipo de tratamiento deberá llevar a cabo. EFE



Colombia

CorteIDH inicia sus audiencias públicas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realiza en la ciudad colombiana de Barranquilla sus sesiones extraordinarias en las que hará audiencias públicas sobre casos de Perú, Paraguay y Ecuador. Mañana se hará la audiencia pública para el caso “Rojas Marín y otra vs. Perú” sobre las denuncias contra las autoridades peruanas por la detención de un joven homosexual al que sometieron a “torturas y vejaciones”. En la segunda audiencia, el miércoles, se analizará el caso “Noguera y otros vs. Paraguay”, relacionado con un joven que prestó el servicio militar en las Fuerzas Armadas paraguayas y que al parecer fue sometido a ejercicios que le ocasionaron la muerte. EFE







EEUU

FBI tiene en la mira a la extrema derecha

Un hombre tenía tres fusiles de asalto y cargadores de gran capacidad. Otro poseía 18 armas, incluida una escopeta recortada y un lanzagranadas. Es probable que ninguno de ellos hubiera llamado la atención hace apenas unos meses. Pero desde hace tres semanas, cuando un joven mató por motivos raciales a 22 personas en El Paso, una ciudad texana de mayoría hispana, el FBI detuvo a al menos siete miembros de la extrema derecha, en el marco de lo que parece ser una redada contra el nacionalismo blanco en EEUU. Esas detenciones muestran el nivel de la amenaza de la ideología supremacista para llevar a personas de un perfil similar –hombres jóvenes blancos– a querer pasar al acto. AFP