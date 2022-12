Ámbito Deportes

Cody Gakpo jugará en la Premier League

El PSV Eindhoven neerlandés anunció en la víspera la transferencia al Liverpool del delantero Cody Gakpo, que llega al equipo de Jürgen Klopp para reforzar el ataque. “El atacante de 23 años partirá de forma inminente hacia Inglaterra, donde se someterá a las formalidades necesarias antes de que se complete el traspaso”, informó el PSV.”Ambos clubes no han hecho ningún anuncio sobre el precio del traspaso, pero se trata de un traspaso récord para el PSV”, declaró el director general del club de Eindhoven Marcel Brands. La prensa inglesa habla de entre los 40 y los 50 millones de euros (entre 35,4 y 44,3 millones de libras). Gakpo, de 23 años, fue protagonista en el tramo inicial del Mundial de Qatar 2022 al marcar en los tres primeros partidos y ayudar a su selección a alcanzar los cuartos de final.



La Ligue 1 regresa hoy sin Lionel Messi

Con seis partidos, la Ligue 1 francesa regresa hoy, con el partido entre París Saint Germain y Racing de Estraburgo, en donde Lionel Messi no estará en filas del equipo parisino, ya que se informó que recién el 2 o 3 de enero regresará a los entrenamientos. Lo contrario de Kylian Mbappé (foto), quien ya se entrena. PSG, líder del campeonato, recibirá a las 17:00 al Estrasburgo. A la misma hora, jugarán Stade Brestois y Lyon. Antes, en horas de la mañana (11:00), se verán la caras Ajaccio y Angers, y Troyes y Nantes. A las 13:00, Auxerre y Mónaco jugarán en campo del primero, mientras a las 15:00 jugarán Clermont y el Lille. El PSG lidera el campeonato con 41 puntos. Su escolta es el Lens con 36. Luego, vienen el Rennes con 35, el Olympique de Marsella con 30 y el Lorient cinb 28.



Santos presenta un escudo por Pelé

Santos de Brasil, equipo en el que Edson Arantes do Nascimento “Pelé” fue el mayor ídolo, presentó ayer un nuevo escudo, en el que destaca una corona en homenaje al Rey, en un homenaje que se da en momentos en que la salud del tricampeón mundial es motivo de preocupación mundial.El escudo, que estampará los uniformes del equipo paulista a partir de enero próximo, cuenta con una corona sobre el distintivo y entre las estrellas que representan los títulos mundiales de clubes de 1962 y 1963, que el Santos conquistó cuando aún tenía en sus filas al, por muchos, considerado como mejor futbolista del mundo.El nuevo escudo adornará los uniformes de los equipos de fútbol masculinos y femeninos, tanto profesionales como juveniles, así como los de los equipos de futsal del Santos de San Pablo.