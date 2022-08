Ambas cámaras deben aceptar o rechazar la renuncia y designar al sucesor

El secretario general del Senado, Antonio Sánchez, explicó el procedimiento respecto a la renuncia del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

No obstante, hasta el momento no se oficializó, a pesar del anuncio que realizó el mismo, luego de que fuese designado por EEUU como significativamente corrupto, al igual que el ex presidente Horacio Cartes.