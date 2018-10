Amarilla se mofa y muestra su afición por autos de lujo

Luego de que se diera a conocer que en la Contraloría cajonean la declaración jurada de Amarilla para que prosiga la investigación por parte de la Fiscalía, el parlamentario señaló en Twitter que no por salir en fotos con autos, estos pueden ser considerados como de su propiedad.

“Amanecí de buen humor para tolerar que me publiquen como propietario de vehículos de alta gama, entonces les paso más fotos que me he quitado en ferias donde he admirado autos de alta gama para que se den cuenta de lo ridículos que son. Peñecalma los irresponsables!!!”, escribió el sábado en su cuenta.

En las fotos publicadas mediante su cuenta de Twitter, Amarilla da cuenta de su afición por los autos deportivos, en especial por los Porsche y Ferrari. Estos vehículos están entre USD 90.000 y USD 150.000 en plaza en el caso de los de marca Porsche. En cuanto a los Ferrari, el precio se eleva superlativamente dependiendo de los modelos. En una de las fotos Amarilla se muestra apreciando un Ferrari descapotable.

“Un disparate más afirmando que por salir en una foto con un carro tan lindo (auto de la franja (sic) eso ya te convierta en propietario de ella. Debería darles vergüenza ser tan irresponsables”, añadió el legislador liberal, que fue imputado.

TRABAS. La Contraloría no remite la correspondencia de bienes de Dionisio Amarilla, reveló la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Este atraso les imposibilita contar con un elemento objetivo de investigación.

No obstante, para la Fiscalía el hecho de que la remisión del documento indispensable para la investigación caiga justamente sobre la responsabilidad de la esposa de Dionisio Amarilla, la funcionaria Analy Valiente, directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría, no es impedimento para que el propio contralor Enrique García se haga cargo.

ALLANAR. Otro camino que puede tomar la Fiscalía en caso de que Contraloría le siga retaceando documentación requerida sobre el investigado en cuestión es, directamente, allanar en busca de la documentación y en vista de sus facultades. El mismo proceso se dio en 2015 en el marco de la investigación por el millonario cobro de salario de la secretaria vip Liz Paola Duarte Meza, cuando la Fiscalía se constituyó en la Contraloría.