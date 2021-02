Amarilla sale a respaldar el trabajo de Gorosito

Amarilla explicó que el bajón en lo futbolístico es por las bajas que tuvo el plantel a raíz del Covid-19, pero que esto será momentáneo.

“Hemos tenido problemas que está padeciendo el mundo entero; una cosa es no tener inconvenientes del Covid, se trabajó en el plantel que estaba entero y la última semana cayeron cinco o seis; eso le dio un cambio brutal a lo que se venía haciendo. No hay técnico que esté preparado para esa adversidad, son situaciones que pueden acontecer y hay que saber administrar”, apuntó Amarilla en la 780 AM.

Pero el gerente ve con optimismo lo que se viene: “Vamos a hacer todo lo posible para encaminar esto (...) Por todos los medios se quiere desestabilizar a este equipo, a este plantel y a esta comisión directiva, pero vamos a demostrar que tenemos capacidad de reacción”.

Amarilla apunta a que para el debut copero el plantel estará fuerte para pelear por el objetivo máximo.