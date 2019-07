Alvim comienza una cruzada contra el progresismo cultural

Alvim, de 46 años, convocó en Twitter a las personas alineadas con los valores conservadores en el mundo del teatro para crear una máquina de guerra cultural.

Aún está por verse si su llamado aumentará la presión sobre artistas acusados de propagar el marxismo cultural o valores contrarios a la familia tradicional.

Para Alvim, se trata de una esperada contraofensiva. “Yo no he inventado la guerra cultural. Esta es perpetrada de manera brutal por la izquierda desde hace por lo menos 30 años. Todo artista que no se alinea con la izquierda es boicoteado, difamado e impedido de trabajar, como sucedió conmigo”, dijo en un diálogo por WhatsApp.

Desde su cargo en la Fundación Nacional de las Artes (Funarte), pretende ahora equilibrar el juego, fomentando y dando medios materiales para la creación de obras (...) que emancipen poéticamente al espectador, contrariamente a las pautadas por una agenda progresista, que promueven un discurso ideológico dirigista. AFP