Alumnos llevan sus televisores para prácticas en el Técnico Vocacional

Claro que los jóvenes practican con los recursos que pueden conseguir. En plena era de televisores LED, LCD o Smart TV, los bachilleres o los del centro de formación profesional todavía aprenden con los de tubos catódicos.

Otro drama es la pésima infraestructura en el sector de Mecánica Automotriz, donde uno de los talleres está a oscuras, tiene motores que son de 1978 y dan clases en antiguos depósitos.

abandono. “Los colegios técnicos y del interior están precarizados, nosotros compramos todos los materiales y la gratuidad que envía el ministerio no alcanza ni si llega en su totalidad”, asegura Francisco Cálcena, representante de la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) en el Técnico Vocacional.

El coordinador de Mecánica Automotriz, el profesor Édgar Riquelme, cuenta que la gratuidad llega a apenas G. 1.000.000 cada seis meses para cada una de las 9 especialidades, entre bachilleres y modalidades de formación profesional. El depósito que funciona como sala de clases tiene humedad, revoques destruidos por doquier y el espacio entre pupitres, estudiantes y el docente es ínfimo.

En el área de Construcciones Civiles, los alumnos también deben adquirir bolsas de cal, de cemento, palas y varillas para las clases prácticas.

Una rifa es ofrecida por los chicos de Mecánica para comprar fluidos y combustibles.

Opinión



“Sin técnicos, la reforma no funciona”

“Sin técnicos, la reforma educativa, por más bien elaborada que sea, no funcionará porque no se eliminan viejas prácticas como el cuoteo político. En la Dirección Técnica que ahora se eliminó, solo la directora general era arquitecta, que podemos decir, es técnica. El resto de los funcionarios eran de otras áreas como la sicología, entonces cómo podemos esperar que entiendan las necesidades de bachilleres que tienen que funcionar para la formación vocacional”. Édgar Riquelme,coordinador.

MEC afirma que se entregó aporte a instituciones

El Ministerio envió ayer un nuevo comunicado en el cual asegura que de los G. 59.000 millones para educación técnica, ya entregaron G. 40.000 millones. Los colegios visitados desmienten esta afirmación. Recordó que los recursos se duplicaron con respecto al 2017.