Alumnos darán clases frente al MEC si no resuelven la falta de rubros

Simulando clases frente al edificio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), protestarán estudiantes secundarios desde la próxima semana si es que no se resuelve la falta de docentes en aulas de 2.000 colegios de todo el país.

Así lo manifestaron ayer voceras de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), quienes emplazaron al MEC a resolver la falta de rubros a más tardar para el próximo 1 de abril.

Si esto no ocurre, realizarán asambleas estudiantiles en los colegios públicos que están siendo afectados por este problema, que según cifras oficiales llegan a más de 2.000.

“Convocamos a todos los alumnos de las instituciones educativas que están sufriendo por la falta de rubros”, indicó Tamara Cabello, vocera de la organización juvenil.

Criticaron además la falta de previsión de la cartera en este caso, donde casi 3.000 profesores se jubilaron en los últimos seis meses.

Estudiantes secundarios ya se movilizan en todo el país, emprendiendo cortes de rutas, sentatas, marchas o manifestaciones dentro y fuera de los establecimientos escolares.

En San Pedro. Estudiantes de más de 20 instituciones educativas de Capiibary sitiaron ayer la ciudad y cerraron la ruta por más de una hora, exigen al MEC los rubros que se han llevado del distrito y la culminación de varias obras, en apoyo, la Comuna declaró asueto y el cierre provocó una larga cola de vehículos, informó el corresponsal en la zona, Carlos Marcelo Aquino.

Ante la falta de respuestas por parte del MEC, formaron una Coordinadora de instituciones educativas en Capiibary, para reclamar de esta manera la falta de rubros en la veintena de colegios públicos. La comunidad educativa no sabe dónde fueron a parar estos rubros.

Asimismo, exigen la culminación de varias obras paralizadas encargadas por el MEC a través de empresas que ganaron licitaciones.

Por su parte, la estudiante Diana Franco señaló que existen centenares de alumnos que todavía no desarrollan clases por falta de docentes," estamos muy mal porque muchos cursos no cuentan con docentes y no desarrollan clases. Desde el año pasado que venimos arrastrando este problema, por eso decidimos unirnos y realizar ésta movilización y sólo levantaremos una vez que nos den respuestas documentadas de nuestras peticiones ", expresó.

Nueva reunión. Luego de hacer esperar por más de una hora a representantes de la Fenaes, el viceministro de Educación Básica, Robert Cano se reunió ayer con ellos en el local del MEC, intentando apaciguar sus ánimos de manifestarse.

Una nueva propuesta desde el ministerio es emprender llamados provisionales para cubrir cargos vacantes por falta de los rubros, hasta que los concursos públicos se cierren a fines de abril.

Los representantes estudiantiles indicaron que la respuesta no fue suficiente y se mantienen en su postura de llamar a asambleas e incluso movilizarse, como ya ocurre actualmente en San Pedro, Concepción, Itapúa y Alto Paraná.

El ex ministro de Educación, Enrique Riera, refirió que se puede apelar a normativas como el nombramiento de cargos interinos para suplir a los profesores que están accediendo al derecho jubilatorio. Docentes apuntaron también a la falta de previsión del MEC por no llamar a concursos antes del inicio de clases.

2.000 colegios públicos están con necesidad de rubros docentes debido a que maestros accedieron a la jubilación.

2.581 maestros se jubilaron en los últimos seis meses, lo que el Ministerio de Educación alega de “imprevisible”.

Docentes reclaman falta de previsión en Educación

Profesores consultados por este medio, en locales escolares como el Asunción Escalada, manifestaron que el MEC pudo haber previsto esta crisis educativa.

“Si sabían que miles de docentes están en puertas de jubilarse, debieron llamar a concurso público mucho antes para los cargos vacantes”, indicó una profesora de Matemáticas.

A través de las redes, los educadores también mostraron su indignación, debido a que el MEC recién prometió resolución total para el 29 de abril.

“Esto pasa cuando las autoridades desconocen no solo sobre educación, también acerca de la realidad nacional de las instituciones educativas”, apuntó una profesora.

Los gremios de profesores, que esperan un aumento del 16% para el próximo mes, igualmente repudiaron la falta de respuestas de parte del ministerio. Representantes de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), apoyaron a los estudiantes.