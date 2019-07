Alumnos de 50 escuelas vuelven a clases sin maestros tras el receso

Es el retorno tras las dos semanas de vacaciones de invierno, un receso que se había adelantado precisamente por la falta de cobertura de vacancias en salas de clase.

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aseguraron que los puestos que quedaron vacíos se cubrirán en un 99%, pero todavía quedan desiertos 52 cargos que afectan a unas 50 escuelas públicas de todo el país.

Calculando 15 alumnos por aula (o por profesor), seguirán afectados por la crisis educativa unos 780 niños y jóvenes matriculados.

El viceministro de Educación Básica, Robert Cano, minimizó el viernes último esta situación, indicando que la cifra representa a menos del 1% de las vacancias que estaban pendientes. Estos puestos seguirán siendo cubiertos por directores departamentales, supervisores, directores de colegios o coordinadores.

Cano aseguró que en ninguno de los casos se perderán clases en este proceso. “Este proceso de convocar 19.198 puestos y solamente quedar 52 puestos, se hizo con un mecanismo de total transparencia, aquel mejor calificado es el que accede; no tuvimos un solo reclamo de un docente que diga que ese puesto se le asignó a otro maestro”, alegó el viceministro.

Participaron de todo el proceso de vacancias alrededor de 30.000 profesores.

Los próximos meses se prevé otro concurso público para copar el Banco de Datos de Docentes Elegibles (BDDE).

Sin solución. El profesor Blas González, de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-SN), reclamó al MEC que los puestos vacantes no serán cubiertos en su totalidad, pese a los discursos de las autoridades.

“Esto no se va a arreglar para esta semana, porque faltan rubros en instituciones educativas que no figuran todavía como vacantes en el Ministerio”, arremetió. Con respecto a los aplazos de docentes, dijo que el concurso público no refleja la calidad del docente.

“El concurso no es en base al nivel de grado del profesor, rinde el mismo examen uno de inicial o de la media”, remarcó.

El investigador en Educación y miembro del comité estratégico para la Transformación Educativa, Rodolfo Elías, se mostró prudente a la hora de condenar al docente por “reprobar un concurso”.

“Sabemos que hay mucho déficit en la formación docente, entonces tiene que haber un acompañamiento mucho más cercano de parte del ministerio”, expresó. El acompañamiento debe darse desde la formación inicial y luego de manera continua.