Alto Paraná se cierra mañana para evitar que la gente entre o salga

El abogado Roberto González Vaesken, gobernador de Alto Paraná, reiteró que es tan importante que la gente se quede en su casa, para seguir conteniendo la pandemia. Dijo que se está organizando para un operativo cerrojo desde 00:00 del día lunes. Sostuvo que la intención es que no haya circulación de ninguna persona a no ser que esté justificada, y derivando a la fiscalía a los que no. “Acá se va a actuar sobre unos cuantos y la gente se va a tranquilizar y vamos hacer que salga el ejército si hace falta para ayudar a la tarea de la Policía Nacional. Desde el lunes en los controles ya no pasa nadie si no explica a dónde va”.

El gobernador admite que seguro va a ver voces de protesta por el procedimiento pero que el interés general debe primar sobre el particular. “Seguro va a ver gente que va querer venir a criticar, pero hasta hoy esto (el coronavirus) estamos conteniendo, pero si esto sigue así, vamos a caer en el primer escenario con el mejor augurio de poder salir de esto lo más rápido posible”.

CUARENTENA. Insistió que el deseo de todos es que no llegue a situaciones de descontrol, rebasando el sistema sanitario instalado. “Tenemos diferentes escenarios posibles, con diferentes condiciones, no queremos que llegue a niveles, que estamos programando en caso de que el primer escenario termine siendo rebasado y eso va a depender muchísimo de todos los ciudadanos y que verdaderamente cumplamos esta cuarentena”.

El jefe del gobierno departamental aseguró que para un primer escenario de avance del coronavirus se tiene todo previsto. “Lo que en este momento nos preocupa es que no entre más gente y nadie salga de su casa, si eso es así todo este contenido. Ahora ya no depende solamente de las fuerzas de seguridad, sí que la gente entienda la responsabilidad que tenemos todos”.

También se acordó con la Policía Nacional todo el sistema de seguridad para cubrir los hospitales en el marco de esta emergencia sanitaria. “Hemos hablado con la Policía que haga el custodio de estos locales que hoy tienen poca actividad, pero según las previsiones dentro de 15 días se va a tener otro tipo de cosa”.

Informó que las instalaciones del Hospital Regional del Instituto de Previsión (IPS) será el centro de atención para enfermedades respiratorias. “Como se previó al inicio este hospital será el de referencia, se están habilitando 80 camas en segundo piso con posibilidades de ir aumentando. Estamos viendo los diferentes problemas que se pueden ir presentando en deferentes escenarios”. Explicó que, si este hospital queda rebasado, y está todo preparado para un escenario 2 y 3, “eso no significa que va a ocurrir, estamos previendo, es decir estamos planificando en el mejor escenario, en un escenario más fuerte y en el peor de tal forma a tener las respuestas más eficientes para esto que hasta hoy estamos conteniendo”, significó el gobernador.