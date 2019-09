Alto Paraná: Estudiantes y docentes de la UNE cierran rutas

Los estudiantes y docentes se manifiestan en contra de un intento de recorte de presupuesto nuevo planificado para el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2020, que sería de G. 4.300 millones, según denunció Vicente Sosa, un educador.

“Cuando hablamos de educación no hay plata, y si no invierten no hay forma de ir recuperando nuestro país”, criticó el profesor.

Sosa explicó que la casa de estudios no soportaría un recorte presupuestario más, teniendo en cuenta que, en los últimos 10 años, ya se recortaron más de G. 30.000 millones.

“La UNE y todas las unidades académicas habrían presentado ya en abril de este año un presupuesto de G. 55.000 millones, que es el monto que por lo menos nos va a alcanzar para que la universidad pueda funcionar normalmente”, sostuvo.

Lamentó que en el Presupuesto General del Gastos de la Nación (PGN) del 2020 figuran G. 185.000 millones para seguros vip de altos funcionarios del Gobierno, y que el pedido de la universidad no es ni el 30% de este monto.

Las manifestaciones se realizan con bloqueo de arterias principales, desde el lunes pasado. El temor de los estudiantes es que, a causa del recorte, se vean en peligro las becas arancelarias, movilidad y extensión estudiantil, laboratorios y hasta existe la posibilidad de cerrar filiales.