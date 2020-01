Almirón en el 11 ideal

El volante ex Cerro Porteño anotó su tercer gol con las urracas y el segundo este año, los goles le dan mayor visibilidad al buen trabajo que está haciendo.

“No me estaba volviendo loco pensando que necesitaba anotar. No era algo que me preocupara demasiado... pero sí, se siente bien”, expresó Miggy en una entrevista post partido ante Wolverhampton que finalizó 1-1.

Algunos de los números de Almirón en el partido ante los Lobos fueron: 29 pases, de estos 24 correctos, 11 recuperaciones, 3 disparos al arco, 2 intercepciones de pase y un gol. Además recorrió en total 5,3 kilómetros.