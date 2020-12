Almirón convierte para el Newcastle

Miggy abrió el marcador cuando apenas transcurrían 24 segundos de partido. Es el segundo gol que marca en la temporada. Newcastle marcha undécimo con 17 unidades.

En otros compromisos, el Aston Villa venció 0-1 al Wolves jugando en condición de visitante. En tanto que el clásico de Manchester terminó igualado en Old Trafford con el marcador en blanco entre el United y el City en un partido muy aburrido.

La fecha 12 prosigue hoy con los siguientes compromisos: Crystal Palace vs. Tottenham a las 11:15, Fulham vs. Liverpool a las 13:30 y Arsenal vs. Burnley y Leicester vs. Brighton, ambos a las 16:15.