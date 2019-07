Alliana: “Yo hablo con el dueño del circo”

El titular del Partido Colorado y de la Cámara Baja indicó que no quiere responder a las acusaciones vertidas por el secretario privado del presidente Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, quien lo trató como “títere de Horacio Cartes”.

“A mí no me interesa responder a Mauri Espínola. Yo hablo con el dueño del circo (Mario Abdo Benítez), no hablo con el trapecista ni con el payaso”, expresó el diputado al ser consultado por los dichos del funcionario en su contra.

Señaló que Espínola actuó de mandadero de Marito. “Le dijeron que salga a contestarme. Entonces yo no pienso contestarle a él. No creo que salga él a hablar de motu propio”, refirió.

Dijo que le llama la atención “las incoherencias de Espínola”, ya que hasta hace poco le enviaba mensajes donde lo felicitaba por buscar la unidad del Partido Colorado.

Reiteró que Mario Abdo Benítez prometió que no iba a inmiscuirse en internas partidarias. “Dijo que no iba a hacer lo mismo que Horacio Cartes”, recordó.

Seguidamente, mencionó que Marito estuvo involucrado en las elecciones de Ciudad del Este, “con su candidato (Wilberto Cabañas) y todo lo demás”.

“Yo quiero que me diga la gente si mentí con respecto a mis declaraciones, eso nomás quiero que me digan, pero los hechos estuvieron ahí”, aseveró.

Espínola, se despachó contra Alliana por sus declaraciones diciendo que “representa los intereses de una sola persona (Cartes). Nunca actuó como presidente”.

Apuntó que aún no arrancaron las internas partidarias, para acusar a Abdo de inmiscuirse, pero Alliana se refería a las elecciones pasadas de Ciudad del Este.