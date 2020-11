Alliana sostiene legalidad de prórroga de su mandato en la ANR

“Parece que ellos solo quieren ganarse un minuto de fama en la prensa, porque la Constitución no prohíbe eso”, remarcó el presidente de la ANR, cuyo mandato fue prorrogado hasta diciembre del año 2022, pese al cuestionamiento de algunos convencionales y colorados disidentes, entre ellos el senador Enrique Riera y su movimiento Esperanza Republicana, entre otros.

Alliana también sostuvo que no es la primera vez que se prorrogan los mandatos en ANR, aunque negó que la convención realizada se parezca a la del 01 de agosto de 1987, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando el partido quedó en manos del “cuatrinomio de oro”, entre ellos Mario Abdo (padre del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez), quienes se disponían a impulsar un periodo más de mandato del general al frente del país.

El colorado indicó que en esta ocasión se realizó una convención abierta, transparente, de la que participaron todos, incluso los que cuestionaron hablaron y expusieron sus puntos de vista, a la vez de señalar que se tuvo que realizar una convención virtual por la situación de la pandemia y para no exponer a los 1.137 convencionales.

El titular de la agrupación política colorada mencionó que la prórroga de mandatos no fue inconstitucional y “que algunos están queriendo confundir a la ciudadanía, a los colorados, por algunos intereses personales y mezquinos, porque todo esto se hizo dentro del marco de la legalidad, de la transparencia y no es la primera vez que se hace esto dentro del Partido Colorado”, remarcó.

También señaló que se amplió el mandato de los intendentes a través del Congreso por la pandemia del coronavirus (Covid-19), además de prohibir todo tipo de elecciones partidarias, municipales o nacionales, y que en la ANR la máxima autoridad es la convención.

"Para no poner en riesgo la vida no solo de correligionarios sino de otra gente, de paraguayos que iban a estar trabajando, gente del TSJE, del TEP, yo no sé en la cabeza de qué pensante puede ocurrírsele hacer elecciones este año o convención presencial como estaban exigiendo un sector de los convencionales, alentados por algunas autoridades. Yo no iba a arriesgar la vida de ningún compatriota por una convención", afirmó Alliana.

Entre otras cosas, apuntó a que la Constitución Nacional no dice que los mandatos de las autoridades partidarias no pueden ser postergados o prolongados y que lo que no está establecido, entonces está permitido, por lo que se realizó la convención para que se determine sobre si era válida o no.

El presidente de la ANR también instó a los que critican la convención que “judicialicen y dejen de hacer tanto barullo y que decida la Justicia Electoral o la Corte Suprema de Justicia”, pero que él y que confía en que la Justicia les va a dar la razón.

”Evidentemente esta gente solo busca ganar espacio en los medios de prensa para captar la atención de algunos medios y ganarse su minuto de fama y así tal vez buscar más apoyo popular”, lanzó.

Finalmente, detalló que cuentan con asesores de primera en el Partido Colorado, apoderados qu estuvieron en la Convención, gente del TEP y representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que acompañaron el proceso que se hizo en el marco de la legalidad y transparencia.