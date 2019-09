Alliana reconoce malestar en HC por permiso a Friedmann

“A Horacio Cartes yo no le escuché, pero sí hay molestia dentro de Honor Colorado, soy categórico, hay referentes del movimiento que estamos molestos porque creemos que no corresponde el pedido de permiso porque esa banca no le corresponde a Friedmann, sino al suplente de una persona que fue electa y proclamada, no podés pedir permiso por una banca que no te corresponde, debió renunciar, pero tampoco fue un condicionamiento para no acompañar el juicio político”, expresó el legislador.

Alliana reconoció que esperaban otra cosa de Colorado Añetete, y que al menos Friedmann “tenga la delicadeza” de renunciar para devolver al Senado la institucionalidad, indicó en contacto con Monumental 1080 AM.

No obstante, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) aclaró que el hecho de que estén disconformes con las decisiones del gobierno, no significa que le retiren su apoyo. Aseguró que muestra de ello es que a pesar del caso Friedmann, siguen conversando con el Ejecutivo sobre los dos proyectos de leyes referentes a seguridad que están en debate actualmente, relacionados a las instituciones policiales y militares. Además, mencionó que otra muestra de la unidad es que desde ayer se sumó el senador de Añetete Juan Carlos Galaverna a la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado en el lugar que quedó vacante tras la muerte del ex ministro del MAG, Luis Gneiting y, finalmente, que están en búsqueda de un candidato y lista de consenso para las elecciones juveniles.

Añadió que todavía no se conversó en bancada sobre los proyectos de seguridad y que muy raras veces en HC se liberan los votos, por tanto, luego de discutir, asumirán una postura. Indicó que están dispuestos a brindar todas las herramientas para combatir la crisis. “Creo que hay que darle mayor participación a otros sectores en seguridad, pero aún no se decidió, se tiene que debatir en bancada”, aseveró.

En cuanto al proyecto de presupuesto, afirmó que apoyarán al Ejecutivo toda vez que se respete la ley de responsabilidad fiscal. “No queremos inflar el presupuesto”, apuntó.

SOBRE GIUZZIO. Alliana se desmarcó de la posibilidad de sugerir al ministro de la Senad para que asuma en lugar de Juan Ernesto Villamayor.

El lunes había dicho que su gestión era la mejor del gabinete y que consideraba que haría un buen trabajo al frente de esta secretaría, pero que no haría sugerencias al presidente de la República Mario Abdo Benítez. Negó haber hablado con Cartes sobre el tema y que este se haya enojado por sus halagos al ex fiscal, a quien habían cuestionado por no ser colorado. “Yo creería que sí (haría buen trabajo en Interior), pero no estoy sugiriendo, porque en Honor Colorado dijimos que no íbamos a pedir ningún lugar ni íbamos a sugerir ningún nombre, pero creo que está haciendo Giuzzio una excelente gestión al frente de la institución”, expresó.

El giro de postura sorprendió debido a que fue uno de los ministros más cuestionados por HC.