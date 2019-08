Alliana no reconoce 400 desafiliaciones en la ANR

Acusaron al diputado Pedro Alliana, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), de proteger al jefe comunal y evitar su destitución, por ser este de su mismo movimiento, Honor Colorado.

Sin embargo, el legislador cartista aseguró que solo fueron presentadas 14 renuncias y se sumaron varias afiliaciones. Manifestó también que las denuncias en su contra son mentiras.

El presidente de la Junta Municipal de Humaitá, Germán Godoy, afirmó que Alliana quiere salvar al intendente mediante el acuerdo de unidad de las bancadas coloradas de la Cámara de Diputados y, anunció que, si no es destituido, 11 de los 12 concejales (siete colorados y cinco liberales) renunciarán a sus cargos. Exigen que el tema sea incluido en el orden del día de mañana.

Víctor Bordoli está imputado por los hechos punibles contra la propiedad y otros derechos patrimoniales (apropiación). El fiscal Víctor Encina presentó acusación y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público. El caso investigado es la muerte de una beba recién nacida que necesitaba ser trasladada de urgencia en una ambulancia al Hospital Regional de Pilar, pero no fue posible porque el vehículo estaba retenido en la Municipalidad por disposición del jefe comunal.

Igualmente, en un allanamiento del Ministerio Público, fueron encontradas chapas en la residencia del intendente, pertenecientes a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Además, está denunciado por un faltante de G. 2.700 millones, según concluyó la Contraloría General de la República, tras una intervención en la Comuna.

El concejal Godoy mencionó que Bordoli asumió sus funciones desde el 21 de agosto y que Alliana le prometió que no será destituido. “Pedimos que se haga justicia, que todos los intendentes que robaron sean sacados, no importa el color”, indicó.

Por su parte, la ciudadana Sofía Núñez dijo que la población de Humaitá está cansada de los robos. “No queremos estar en el mismo partido de este señor (Alliana) porque es una vergüenza; que haya pacto entre políticos no significa apañar el robo, él conoce las necesidades de nuestra comunidad. Es la única forma que tiene la ciudadanía de castigarles y que se den cuenta de que nosotros, los comunes, tenemos la última palabra, no ellos, ellos pueden estar en el poder, pero no todo el tiempo”, reclamó.

RENUNCIAS SIN VALIDEZ. El secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, Rubén Rolón, explicó que si las personas no se presentan personalmente para desafiliarse ante la Junta de Gobierno, como lo establece la ley electoral, sus renuncias no pueden ser reconocidas.