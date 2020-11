Alliana asegura que la prórroga es legal

Dijo que “algunos están queriendo confundir a la ciudadanía, a los colorados, por algunos intereses personales y mezquinos, porque todo esto se hizo dentro del marco de la legalidad, de la transparencia y no es la primera vez que se hace esto dentro del Partido Colorado”. “Hemos ampliado el mandato, también de los intendentes a través del Congreso Nacional se amplió, y los convencionales son la máxima autoridad del Partido Colorado y ellos pueden decidir eso”, resaltó.

Expresó que los sectores que no están de acuerdo y señalan que se trata de una cuestión ilegal, ”entonces por qué no judicializan y dejan de hacer tanto barullo, y que decida la Justicia Electoral o la Corte Suprema”.

“La Constitución Nacional no señala que los mandatos de las autoridades partidarias no pueden ser postergados y lo que no está prohibido está permitido”, acotó.