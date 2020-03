Alliana afirma que se necesita cerrar la unidad lo antes posible

Ayer, Pedro Alliana manifestó que una buena señal será que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo por lo menos en algunas candidaturas de consenso. “Un mensaje claro de unidad será no utilizar la chapa de Honor Colorado y Colorado Añetete y que se pueda crear la chapa de unidad”, destacó el titular de la ANR y posible candidato a la reelección, atendiendo que Mario Abdo Benítez se negó a acatar la decisión de la Junta y concretar una reunión con Horacio Cartes.

Alliana indicó que el encuentro entre ambos líderes se dará en algún momento.

Señaló que la unidad no se va a dar en un 100% y que se espera que después de las internas haya unidad en todos los municipios.

“Necesitamos cerrar la unidad para empezar a ver los candidatos que podamos tener de consenso e ir inscribiendo las candidaturas porque los plazos son cortos y los requisitos son muchísimos”, agregó. Alliana también se refirió al desdoblamiento de elecciones señalando que no van a dar los plazos para dividir las elecciones.

Juan Carlos Galaverna por su parte cree que es importante ya una definición. “Mientras no se reúnan no va a haber arreglo posible, ni arriba ni en las bases y naturalmente va a perjudicar las chances del partido para las municipales de noviembre. Si no se puede dar la señal, por lo menos aclaren que no va a haber consenso”, dijo.

Candidatos. Pedro Alliana es hasta ahora el único nombre que surge como candidato de consenso en HC. En su momento también se mencionó al gobernador Juan Carlos Baruja.

Por Añetete se habla del ministro Mario Varela, aunque este dice que no va a proponer su nombre y solamente se postulará si es que la dirigencia le propone. Juan Afara es quien ya se lanzó.