Allanan comisaría y unidad fiscal por un esquema de apriete

La denuncia señala al fiscal Juan Daniel Benítez, su asistente y tres efectivos policiales como los supuestos responsables de este hecho ocurrido hace 22 días.

Una denuncia formal sobre este hecho la realizó Óscar Daniel Aguilera, quien era chofer de un camión que transportaba 26.000 kilos de azúcar y cuero presumiblemente de contrabando.

El hombre explicó que fue interceptado en la colonia Jepopyhy, de Curuguaty, por el fiscal Juan Daniel Benítez, su asistente Paola Martínez y un chofer de la Fiscalía, además de tres efectivos de la Comisaría 5ª de esta ciudad, quienes se desplazaban en un vehículo particular. Le exigieron que llamara al patrón para “conversar”, y al no conseguirlo, le secuestraron, y le exigieron que se dirigiera hacia Yasy Cañy, acompañado de un policía, en donde le introdujeron en una casa particular, quedando custodiado, mientras el cargamento fue llevado hacia Yrybucuá (San Pedro). Tras varias horas, le entregaron al chofer el camión ya vacío y lo liberaron.

Según datos, esta no sería la primera vez que ocurre esta actuación fiscal policial contra supuestos contrabandistas de azúcar en la zona. CA