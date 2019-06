El ex parlamentario se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público, aunque ya existía una orden de detención en su contra por el incidente que se registró en el interior de su casa, del barrio Mariscal López, de Asunción.

En la residencia, pasadas las 15.00, se inició un operativo de allanamiento que está encabezado por la fiscala Belinda Bobadilla.

La representante del Ministerio Público explicó ante los medios de prensa que el ex legislador prestará declaración sobre el hecho. Asimismo, señaló que el mismo será sometido a la prueba de nitrito y nitrato.

De la misma manera, refirió que el testimonio de la víctima, Juan Carlos Calvo, quien no acusó ningún disparo, fue bastante coherente y que no presenta contradicciones, por lo que la Fiscalía no tiene motivos para dudar sobre lo que dice el ex corredor de rally.

En ese sentido, señaló que las autoridades se comunicaron con la familia del político y que, ante la tardanza del mismo para entregarse, se emitió la orden que se hizo efectiva una vez que el político se presentó ante la Fiscalía.

Indicó que el comisario Lorenzo Vera, de la 6ª Metropolitana, ya se encontraba frente a la vivienda del ex senador, por lo que finalmente terminaron escoltándolo al Ministerio Público.

Hasta el momento, no hay confirmación de que el arma de aire comprimido que el político incluso enseñó a los medios de comunicación es la misma que utilizó para, supuestamente, disparar a su amigo.

De comprobarse que el arma utilizada era de juguete, un juez tendrá que desestimar la causa, según informaron desde el Ministerio Público.