Alexis Rojas no se mueve de Luqueño

“Por sus características creo que Alexis puede muy bien reemplazar a Jorge Rojas, pero Cerro no respondió aún”, comentó el Marques. La entidad azulgrana también maneja otra opción, la cual sería más factible por la condición contractual del jugador. Asimismo, Marques aseguró que “mientras no haya una propuesta importante, (Alexis Rojas) no sale de Luqueño”.

Sin pausa. El plantel activó ayer por la mañana con miras al inicio del torneo, en el que medirá a Gral. Díaz, el jueves, en La Arboleda.