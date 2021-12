Alex Arce sueña con realizar el gran salto

Arce rememoró el duro momento que tuvo que atravesar con lesiones a cuestas: “En poco tiempo me sometí a tres cirugías; fue un pasado duro de superar, pero nunca bajé los brazos”.

Arce explicó cómo se dio el interés del entrenador Humberto García. “Yo estaba jugando en la Liga de Carapeguá, en el club Libertad. Me tocó ganarle en semifinales al equipo del DT García (Mariscal López) y ahí me conoció. Después me llamó y me pidió irme a Ameliano”.

Alex Arce, de 26 años, realizó las inferiores en Cerro Porteño y además integró el plantel principal en 2017.



goles marcó Alex Arce en el torneo Intermedia 2021. Se consagró como máximo artillero del certamen.