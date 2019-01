Alertan sobre riesgos para la salud por líquido inflamable en Acuífero

“Al ingerir Metil Tert- Butil Éter MTBE, una parte podría oxidarse y generar formol. Este último sí hace daño y es cancerígeno, si no hay oxidación, no hay proceso cancerígeno. Por otro lado, una prueba en ratas de laboratorio al consumir MTBE detectó tumores en el riñón y testículos y en las hembras leucemias y linfoma. Estamos hablando de cáncer pero en animales no de seres humano”, explicó el docente investigador sobre la prueba.

Recomendó que el Ministerio del Ambiente investigue el perfil de los pozos de los prestadores privados que se abastecen del Acuífero Patiño para la provisión de agua. Afirma que varios de ellos no cuentan con la construcción de revestimiento de seguridad requerida.

Tras un acuerdo interinstitucional se decidió agregar una nueva norma para habilitar estaciones de servicio: los tanques de combustibles que se encuentran bajo tierra, deberán tener el doble fondo y revestidos adecuadamente, como una primera medida para disminuir y evitar que los mismos pierdan líquido con contenido de Metil Tert- Butil Éter (MTBE).