Alertan que focos de calor pueden aumentar durante los días cálidos

En cuanto a la proyección del tiempo, indicó que es baja la probabilidad de tener ingresos de frentes fríos importantes para las próximas semanas. La temperatura cálida empezaría a instalarse.

En los últimos 20 años se detectan entre 5.000 y 10.000 focos de calor, entre agosto y setiembre, según Ricardo Pereira, jefe de Alerta Temprana de la SEN, por lo que llama a tomar precauciones ante el actual panorama que se aviva con las altas temperaturas.

calidad de aire. La concentración de dióxido de carbono en el aire, a causa de los últimos eventos de incendio forestal y quemazones, hasta el momento, es baja. Esto fue lo considerado por Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) en contacto con radio Monumental

Dijo que aún no hace falta usar tapabocas por una alta contaminación tras los siniestros, como alertan en redes sociales. No obstante, pide estar pendientes de que la situación por la quema de pastizales no se complique.

CONSULTAS. Desde el Hospital de Clínicas afirman, sin embargo, que se registra en sus consultorios un número importante de casos de cuadros respiratorios alérgicos causados por el humo de quemazones indiscriminadas de plantas o basuras domésticas, factor que en muchos casos agrava la situación del paciente portador de alguna patología respiratoria.

“La contaminación ambiental es causante de muchos problemas de salud. Sobre todo en lo que se refiere al aparato respiratorio; cuando por fenómenos climáticos de sequía prolongada y humo, que lleva a grandes alturas partículas muy pequeñas que flotan y que son arrastradas por el viento y llegan a las ciudades, como actualmente es el caso de la gran quemazón en Brasil”.

“En nuestro país hay lugares que de forma espontánea, por incendio provocado, se queman pastizales donde hay mucho tejido vegetal seco. Eso por el viento llega y genera muchos problemas tanto a adultos como a niños y, sobre todo, a aquellos que tienen una predisposición a reaccionar a una inflamación pulmonar”, explicó el doctor Víctor San Martín.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) indicó que aún no puede considerarse alarmante la calidad de aire, menos después de la lluvia caída en la jornada de ayer. Sobre la prevención y el control de incendios rurales, forestales, de vegetación y de interfase, Mades señaló que son los municipios los responsables de estos monitoreos.