Alertan sobre graves riesgos si se promulga la ley de criptomonedas

Se trata de la Ley 6962/22 “Que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos”.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, llega de su viaje a Roma el domingo por la noche, y el lunes es el tiempo límite para que el Poder Ejecutivo se expida sobre la ley, con una promulgación, veto o veto parcial, antes de su entrada en vigencia.

“Apelamos al Poder Ejecutivo a vetar totalmente el proyecto y forzar al Poder Legislativo a ampliar las conversaciones, incorporar miradas necesarias y realmente instar a que la incorporación tecnológica llegue a la ciudadanía, democratizando el acceso de la tecnología Blockchain en Paraguay”, manifiesta Tedic. Asesores del Gabinete Civil adelantaron que el presidente firmará el veto, por recomendación en más de un dictamen técnico.

Tedic emitió un comunicado en el que manifiesta que el proyecto no tuvo suficiente discusión y fue sancionado en el Congreso de forma acelerada. “Está a puertas de una promulgación que frena la discusión legal de preocupaciones genuinas no contempladas durante las sesiones en el Congreso. Es importante evitar discusiones apuradas que no contemplan preocupaciones de las personas usuarias, ambientales, laborales y voces de la sociedad civil. No podemos pretender regular algo sin explicar a la ciudadanía de qué trata. Las audiencias públicas se dirigieron principalmente al sector financiero y empresarial, cuando, normalmente, a nivel local y mundial estas audiencias contemplan también a la academia y comunidades excluidas”, indica el pronunciamiento.

Entidades del Ejecutivo y hasta el Banco Central del Paraguay (BCP) alertaron sobre los riesgos del proyecto, por su dificultad para el control. Indicaron que posibilita el blanqueo y terrorismo.

Los proyectistas son los senadores Fernando Silva Facetti, liberal, y Antonio Apuril, de Hagamos, además del ex senador liberal Bartolomé Ramírez. En Diputados impulsan el proyecto un grupo de liberales, de Patria Querida y Hagamos. Tuvo una tibia oposición de la bancada de Honor Colorado. “Tengo a bien manifestar que no acompañamos la iniciativa legislativa, considerando que las actividades, objeto del proyecto, generan un bajo impacto en la creación de empleos con relación al nivel de consumo energético que requieren”, expresa el dictamen del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Para Tedic, la criptominería en poder de pocas personas perpetúa la desigualdad. “El proyecto tampoco reconoce la importancia de la innovación tecnológica de la Blockchain, por ejemplo, en pos del conocimiento y la optimización de procesos burocráticos. Es un proyecto enfocado en la minería de criptomonedas como una actividad exclusivamente ‘industrial’”, señala.

La organización pone énfasis en el impacto de la Blockchain y Bitcoin en el mundo, destacando la necesidad de incorporar miradas de derechos humanos en el ámbito digital.

Finalmente, se insta a prever el daño ambiental y sanciones por sobrepasar normas.



La criptominería en manos de pocos perpetúa la desigualdad. No podemos regular sin explicar a la ciudadanía.

Tedic,

organización tecnológica.