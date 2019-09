Alerta en Brasil por aumento del del 600% de los casos de dengue

Datos del Ministerio de Salud muestran que al menos 591 personas fallecieron a raíz del dengue entre el 30 de diciembre de 2018 y el 24 de agosto de 2019, mientras que las autoridades investigan otras 486 sospechosas.

En total fueron registrados hasta finales de agosto 1,4 millones de casos de dengue en todo el país, un crecimiento de cerca del 600% respecto al mismo periodo de 2018 (205.791), y el mayor nivel desde 2015, cuando en todo el año hubo 1,6 millones de casos.

ANTES DEL VERANO. Pero la preocupación de los expertos es que todavía no comenzó en Brasil el verano austral, periodo en el que proliferan los casos de esta enfermedad. “Aún no llegó la época de lluvias, cuando los casos se multiplican. Estamos en invierno y uno incluso bastante seco. No deberíamos tener ese pico, estas cifras están fuera de la curva”, asegura el médico Thiago Henrique dos Santos, especialista en salud pública.

Por ello, las autoridades actúan ahora contra reloj para evitar que la epidemia pueda alcanzar números estratosféricos una vez lleguen las altas temperaturas y las lluvias de verano.

Diversos estados y municipios del país realizan inspecciones en viviendas para detectar y eliminar los focos del mosquito, así como proporcionar orientación a las familias sobre los cuidados para evitar su diseminación.

También se realizan acciones puntuales en locales con mayor riesgo, como talleres de automóviles, puntos de descarte de materiales de construcción y cementerios, que suelen contar con un número significativo de neumáticos y otros objetos donde se concentra agua y, por tanto, huevas de mosquitos.

El dengue, transmitido por el Aedes aegypti, cuenta con cuatro tipos de virus y, una vez infectadas, las personas desarrollan anticuerpos naturales solamente contra el tipo vírico que contrajeron.

“Cuando uno es contaminado por un virus, se queda temporalmente protegido contra los otros tres. Pero después de unos años vuelven a ser susceptibles”, lo que también explica la escalada de los casos este año, dice el médico y científico del prestigioso Instituto Butantan, Alexander Precioso.



Esfuerzo colectivo

Expertos alertan de que el combate al mosquito depende de un esfuerzo colectivo entre las autoridades y la población. “La lucha contra el dengue es una batalla eterna, que depende de las políticas públicas, de acciones gubernamentales y también de la participación de los ciudadanos”, enfatiza. Mientras el especialista en salud Pública Henrique dos Santos advierte que, en los últimos años, el sector de la salud perdió mucho dinero en el presupuesto dedicado a las políticas de atención a la salud ambiental.