"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", señalaba Alejandro Sanz el pasado 27 de mayo en Twitter, un mensaje que alarmó a sus miles de seguidores, aunque días más tarde matizó que aunque "no termina de llegar la luz parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".